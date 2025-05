Autobus fuori strada durante una gita con 55 bambini

Mentre il pullman percorreva un tornante, calcolando al millimetro gli spazi per la manovra, una ruota è uscita dalla sede stradale di un paio di metri, facendo rimanere il mezzo incastrato sul muretto basso che costeggia la carreggiata, e lasciando la ruota anteriore a sbalzo sulla scarpata. L’autista, che procedeva a velocità molto bassa, si è subito fermato e ha fatto scendere tutti: una scolaresca di bimbi di età compresa tra i 5 e i 6 anni, che sono tranquillamente scesi autonomamente, e hanno atteso assieme all’autista mentre arrivavano i vigili del fuoco che hanno aiutato a recuperare il mezzo pesante e a farlo ritornare sulla sede stradale. Un imprevisto che è avvenuto ieri poco prima delle 17 in via Partigiana ad Albavilla, sulla strada che conduce all’Alpe del Vicerè, senza nessuna conseguenza, se non qualche danno per il bus. L’assistenza all’autista per far fare retromarcia al pullman, un mezzo da 55 posti, è stata garantita dai vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che non hanno avuto bisogno di ulteriori rinforzi. Pa.Pi.