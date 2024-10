Como, rubano un’auto da 100mila euro da un garage di Senago ma il modello ha la geolocalizzazione

Como, 17 ottobre 2024 – Auto rubata e recuperata in poche ore. La polizia, avvisata subito dal proprietario del veicolo, mercoledì sera è riuscita e rintracciare e restituire un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio del valore di quasi 100mila euro, che era parcheggiata all’interno di un garage condominiale di via Morazzone. Il proprietario si è subito accorto che la serranda era stata forzata, e l’auto sparita, dopo aver abbandonato a terra la centralina elettronica originale.

Gli agenti della Squadra Volante, hanno documentato e fotografato tutti i dettagli e tutte le tracce lasciate dai ladri, partendo dalla forzatura della serranda avvenuta con l’utilizzo di un flessibile, e raccogliendo anche tutte le informazioni necessarie per avviare le dovute indagini. Scoprendo anche che sull’auto era installato un ulteriore dispositivo Gps attivo.

Dopo aver interpellato la società che gestiva il dispositivo e la sua localizzazione, sono arrivate le coordinate di geolocalizzazione: la Stelvio si trovava in un parcheggio a Senago, in provincia di Milano. A quel punto la centrale operativa della Questura, si è messa in contatto con una pattuglia dei carabinieri, che ha ritrovato l’auto rubata esattamente nel punto segnalato dal Gps. Recuperata e restituita poco dopo.