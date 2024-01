Morgan Algeri e Tiziana Tozzo morti con l’auto nel lago di Como, forse un guasto meccanico: “Mi parlò di problemi con il suv”

Como, 8 gennaio 2024 – Un incidente, forse causato da un guasto meccanico. E’ l’ipotesi più accreditata per spiegare la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e di Tiziana Tozzo, 45, annegati nel lago di Como a bordo della Mercedes guidata dal pilota d'aereo appassionato di immersioni, palestra e motociclette.

Morgan Algeri e Tizian Tozzo

Dopo esser stata ripescata, ieri nel primo pomeriggio, l’auto è stata posta sotto sequestro in attesa che la Procura disponga i necessari accertamenti di natura tecnica e meccanica. Il suv era stato acquisito con un contratto di noleggio a lungo termine, Algeri lo guidava da tempo e aveva quindi avuto modo di prenderci confidenza.

Le autopsie e la perizia sull'auto, prossimi passi dell'indagine, daranno elementi utili alla Procura per ricostruirecon esattezza l'accaduto.

L’ipotesi del guasto meccanico viene ancora più accreditata dalle parole di una conoscente di Morgan Algeri. Stando a quanto riporta l’Agi, l’uomo avrebbe riferito alla Squadra Mobile della polizia di Como che il 38enne le aveva raccontato di “problemi”, non meglio specificati, col suo nuovo Suv modello Gls.

Auto finisce nel lago a Como, morti una donna e un uomo

L’incidente è avvenuto il 6 gennaio, poco prima delle 23 in viale Geno, il tratto di lungolago più panoramico e suggestivo di Como. Sabato sera i due avevano cenato in un ristorante fuori città, poi avevano deciso di fare due passi sul lago: l’auto, una Mercedes Glc 220, è rimasta parcheggiata in una piazzetta in fondo alla camminata, il muso rivolto verso il lago. Qualche testimone li ha visti tornare alla macchina, parlare e salire. Poi il suv è partito all’improvviso, un balzo in avanti di pochi metri durante il quale ha urtato e spostato una panchina di cemento e abbattuto la recinzione. Poi èè finito nel lago.

COMO RECUPERO AUTO FINITA NEL LAGO

Chi ha visto quella scena agghiacciante ha subito chiamato i soccorsi, e contemporaneamente pare sia partito l’allarme dell’auto, un sistema presente sui modelli più recenti che scatta in automatico. Ma nei minuti successivi, nessuno dei due è riuscito a riemergere, e le ricerche sono iniziate per individuare i corpi e l’auto. Dopo ore di immersione, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino li hanno trovati, con le portiere aperte forse da loro nel tentativo di liberarsi.

Pilota di aereo, 38 anni, una vita piena Morgan Algeri che viveva a Brembate Sopra, nella Bergamasca. Numerose passioni tra sport e musica. Sempre sorridente in foto, le ultime postate sui social solo tre giorni fa. Mentre abbraccia un enorme labrador, e poi accanto a un aereo, mostrando con orgoglio la sua professione. Tiziana Tozzo invece viveva a Cantù, aveva 45 anni e un figlio di 14 anni. Operai in una grossa azienda del Comasco, era separata da qualche mese e stava ricostruendosi una sua vita. Elegante, sempre curata, il trucco preciso. I due si erano conosciuti poco tempo fa e quella di sabato era forse la loro prima uscita.