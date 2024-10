Auto fuori controllo in Canton Ticino. In condizioni disperate

Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto mentre percorreva una curva, e finendo frontalmente contro un’altra auto. Alla guida del veicolo che si è schiantato ieri mattina alle 6.30 in Canton Ticino, c’era un comasco di 21 anni, ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto a Maroggia, nel territorio di Val Mara nel Luganese, lungo via Baldassarre Longhena: una strada quasi tutta rettilinea a forte scorrimento, che costeggia il lago e conduce verso Bissone. Arrivato all’altezza della curva chiamata “capricorno“, il giovane comasco ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta, guidata da un altro comasco, un uomo di 56 anni. Ma dopo l’urto, il veicolo del giovane ha ulteriormente proseguito per un tratto, ancora fuori controllo, fino a sbattere contro il muro alla sua destra. Sul posto è intervenuta la polizia cantonale per fare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, assieme agli agenti della Polizia comunale di Mendrisio, i vigili del fuoco di Melide nonché i soccorritori del Sam.

Dopo aver prestato le prime cure al ventunenne, lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. Secondo le prime valutazioni medici che lo hanno preso in cura, il ragazzo ha riportato ferite molto gravi, ed è ritenuto in pericolo di vita. L’altro conducente ha invece riportato lievi ferite. Il traffico ha subito ripercussioni per oltre un’ora, il tempo necessario alla polizia e ai soccorritori per prestare le cure ai feriti, fare i rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza del fondo stradale. Pa.Pi.