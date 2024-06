Como, sorpreso con gli auricolari all'esame per la patente: denunciato 33enne

Como, 26 giugno 2024 - La Squadra Volante di Como ha denunciato un egiziano di 33 anni, residente a Bareggio, in provincia di Milano, trovato in possesso di auricolari utilizzati durante la prova per il conseguimento della patente di guida.

L’intervento risale a ieri mattina, quando la pattuglia è stata chiamata in via Tentorio, nella sede della motorizzazione civile, dove era stata segnalata la presenza di un candidato che stava probabilmente facendo uso di dispositivi elettronici, che gli consentivano di ricevere dei suggerimenti dall’esterno, per tentare di superare la prova teorica dell’esame di guida.

Gli agenti, parlando con l’esaminatore, hanno individuato l’uomo indicato dal personale, e lo hanno invitato a uscire dall’aula, portandolo in uno stanzino. Qui ha consegnato spontaneamente un telefono cellulare e un auricolare. Accompagnato in Questura per gli accertamenti, è stato denunciato per violazione della legge specifica.