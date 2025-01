Aula studio. Un riferimento per 830 ragazzi

Negli ultimi due anni è diventata un punto di riferimento per oltre 830 ragazzi l’aula studio realizzata dall’associazione Lo Snodo all’interno dell’ex stazione cittadina, con 8.404 accessi in 620 giorni di apertura. "Nel gennaio 2022 abbiamo aperto l’aula studio sperando di intercettare un bisogno dei giovani del nostro territorio: quello di offrire un luogo accogliente dove studiare e fare socialità attiva – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Fin dall’inizio la risposta dei ragazzi è stata molto positiva confermando i nostri obiettivi, a distanza di due anni festeggiamo infatti questo traguardo. Il nostro obiettivo è offrire un servizio sempre migliore. In occasione del secondo anniversario della nostra aula studio, abbiamo quindi preparato un questionario di gradimento per raccogliere opinioni e suggerimenti".

Per raccogliere i suggerimenti dei ragazzi è stato creato anche un forum che si può compilare online accedendo al sito dell’associazione. L’età media degli 830 frequentatori è di 22 anni: il 25% ha tra i 14 e i 18 anni; il 52% fra i 19 e i 24 ed il 17% ne ha tra i 25 e i 30. Molti di questi frequentatori sono dunque studenti universitari e delle scuole superiori; non mancano però i lavoratori in smart-working. Oltre alla sala dedicata ai lavori di gruppo e un locale dove è possibile consumare il pranzo. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

L’apertura dell’aula studio, durante quest’anno, è stata garantita da 40 volontari che si alternano durante il mese. L’aula è aperta tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 18.30, e dalle 21 alle 23 il lunedì e il martedì. Entro fine mese il Consorzio Erbese dovrà decidere se continuare ad affidare la struttura all’associazione.

Ro.Can.