Un rumeno di 31 anni residente a Milano, è stato denunciato dagli agenti della Volante per essere stato trovato in possesso di attrezzi da scasso. L’uomo è stato notato mentre stava camminando martedì sera in via Roncoroni, nella zona tra Albate e Camerlata, con uno zaino in spalla: all’interno c’erano numerosi attrezzi. Per lui foglio di via obbligatorio da Como.