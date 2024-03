Astori nuovo procuratore della Repubblica di Como

Massimo Astori è il nuovo Procuratore della Repubblica di Como. È stato nominato mercoledì con proposta unanime della Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Attualmente sostituto procuratore a Como, e facente funzioni da ottobre 2022, quando l’incarico è stato lasciato vacante, Astori è in magistratura dal 1987, a Como dal 1996, dopo un periodo a Busto Arsizio. Il Consigliere Relatore Roberto D’Auria, nel motivare la scelta, ha sottolineato la "significatività della sua esperienza e del profilo professionale", e le "collaborazioni di qualità", al termine di una lunga elencazione di quanto fatto negli anni dal nuovo Procuratore Capo. "Si è occupato – ha detto il Consigliere - fin dall’inizio di tutti i settori, ottenendo anche l’assegnazione dei più delicati reati societari. Con l’introduzione delle aree di materia specialistiche, si è occupato soprattutto di stupefacenti e materie economiche, poi pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio di particolare gravità e, dal 2016, di tutela delle fasce deboli". Confermando il parere ampiamente positivo espresso anche in sede di audizione a dicembre, è stato sottolineato il suo "ininterrotto esercizio di funzioni inquirenti, da 32 anni: un tragitto nel quale ha maturato esperienze trasversali ma anche altamente specialistiche". Inoltre, a motivare la decisione, ha concorso anche il "costante apporto gestionale fornito alla dirigenza, con svariati incarichi di collaborazione". Tra gli ulteriori meriti citati, anche l’aver predisposto "una mirata modulistica per il Codice Rosso con questionari per ottenere risposte immediate e una qualificazione giuridica dei fatti, importante nei casi di particolare urgenza", raggiungendo anche un accordo con le Camere Penali di Como e Lecco. A breve è prevista la pubblicazione della nomina, a cui farà seguito la presa di possesso formale dell’incarico. Paola Pioppi