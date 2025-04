Asta deserta per l’ex orfanotrofio. Pesano i vincoli della Sovrintendenza

Nessuno è interessato all’ex orfanotrofio di Como, l’asta indetta dal Comune è andata deserta per la terza volta di fila nonostante il prezzo fosse sceso di un quarto, a 7.276.965 euro contro i 9,7 milioni dell’importo originario. Praticamente un affare per l’immobile che si trova in centro città e si sviluppa su una superficie di oltre 7.600 m., l’amministrazione sperava che a un prezzo di neppure mille euro al metro quadro qualcuno si facesse avanti, ma evidentemente le condizioni dell’immobile e la necessità di sistemarlo secondo le direttive della Soprintendenza hanno frenato i possibili acquirenti. Il mese scorso il sindaco Alessandro Rapinese aveva presentato l’ex orfanotrofio al Mipim di Cannes, una delle fiere più importanti a livello mondiale dedicata al mondo immobiliare.