Asso-Bellagio, arriva il nuovo servizio di trasporto sperimentale: date e orari

Asso, 8 agosto 2024 - Asf Autolinee, in accordo con l’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, annuncia un nuovo servizio festivo sperimentale che sarà attivo nelle giornate di domenica 11, 18 e 25 agosto, 1 e 8 settembre da Asso a Bellagio, sulla linea C36, con tre corse giornaliere.

Partenza dalla stazione ad Asso alle 09.40, 15.40 e 17.40, e ritorno da Bellagio, con fermata al lido, alle 10.30, 16.30 e 18.30. Tutti gli orari sono stati studiati per garantire la coincidenza con i treni di Trenord da e per Milano Cadorna.

“L'introduzione di questo servizio – dice Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato di Asf Autolinee – è stato pensato per servire al meglio la cittadinanza e le esigenze di mobilità diffusa, introducendo sempre più soluzioni di trasporto integrate e sostenibili, in grado di fornire miglioramenti costanti all'attuale sistema di trasporto, per servire sia i cittadini comaschi, sia l’esigenza di mobilità dei turisti”.

La linea sperimentale, andrà infatti a vantaggio “dell’utenza locale e a supporto del turismo sostenibile – aggiunge Giovanni Galli, presidente di Tpl - Al termine della sperimentazione, con il Comune di Bellagio e con i Comuni interessati, valuteremo gli esiti e le necessarie rimodulazioni al servizio che si renderanno necessarie”. L’orario sperimentale è disponibile sul sito di Asf a questo link