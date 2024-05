Asili nido nelle aziende . Un supporto alle mamme

Asili nido aziendali in ospedale e per gli operatori del settore turismo, per supportare le famiglie e sostenere il lavoro, soprattutto femminile. Sarà una delle eredità del progetto “Da zero a mille“, finanziato e sostenuto da Impresa Sociale Con i bambini dedicato alla prima infanzia, che si rivolge a oltre 25.300 bambini tra 0 a 3 anni dei territori Cremonese, Bresciano e Mantovano e che mette insieme 36 partner tra istituzioni pubbliche e privato sociale e 9 ambiti sociali territoriali. Il progetto (da 900mila euro, coordinato a Brescia dalla cooperativa Elefanti Volanti), prevede azioni di potenziamento degli asili nido esistenti e l’attivazione di servizi innovativi nei territori di Cremona, Brescia e Mantova. Tra le grandi novità, presentate in Fondazione della Comunità Bresciana dal direttore Orietta Filippini con Gisella Pricoco Presidente Cooperativa Elefanti Volanti e Silvia Ziletti responsabile Settore 0-6 anni Cooperativa Elefanti Volanti, c’è l’attivazione di sperimentazioni di asilo nido aziendale per l’Asst del Garda e del settore turismo di Desenzano del Garda e per il settore sanitario di Gardone Val Trompia, trasferendo l’esperienza del nido aziendale turnista per la sanità “Battibaleno“ di Brescia che Elefanti Volanti gestisce da 22 anni, da quando, nel 2002, lo ha progettato con i dirigenti di allora dell’ASST Spedali Civili, e che da allora accompagna la crescita dei figli degli operatori sanitari, con un funzionamento giornaliero su 8 turni di servizio, dalle 6,30 alle 22,30, illustrando come si possa conciliare il rispetto dei tempi dei bambini con le esigenze lavorative dei genitori.

Federica Pacella