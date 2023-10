Artigianato in mostra. Negli stand di Lariofiere

Un appuntamento speciale quello con la Mostra dell’Artigianato che festeggia il mezzo secolo di vita, come sempre a Lariofiere dove gli espositori provenienti da tutta la Lombardia e anche dal resto d’Italia saranno presenti dal 28 ottobre al 1 novembre. L’evento è organizzato da Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco. "Il traguardo raggiunto dalla Mostra dell’Artigianato è un segno della sua importanza e dell’impatto positivo sia per le aziende partecipanti che per il pubblico visitatore – sottolinea Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – questo evento contribuisce non solo a perseverare le tradizioni ma anche a promuovere la creatività e l’innovazione di un settore in continua evoluzione. La proficua collaborazione con le due associazioni artigiane di Como e di Lecco ha prodotto un fitto programma di iniziative e di eventi collaterali". Molto più di una semplice esposizione come ha sottolineato Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco: "Questa è una vetrina di straordinaria importanza". Ro.Ca.