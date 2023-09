Area ex Sala, si cambia In vista super e fast food

Un altro supermercato e un fast food al posto dell’area industriale dismessa a Calolziocorte, nella zona di Sala. È un vecchio piano di recupero, che risale al 2008, rimasto sempre chiuso in un cassetto. I proprietari però sono tornati alla carica e i disegni presto diventeranno realtà. Originariamente lì si prevedeva la costruzione di 6mila metri quadrati di edifici su due piani destinati al comparto produttivo. Al posto di capannoni sorgeranno invece appunto un nuovo supermercato e un fast food di circa 600 mq. In cambio della modifica della destinazione d’uso, gli investitori cederanno all’Amministrazione comunale un lotto di terreno necessario per costruire un sottopasso ferroviario. La preoccupazione di tutti, esponenti di maggioranza e opposizione, è che il nuovo supermercato metta ancora più in crisi i piccoli negozianti di paese di prossimità. Indietro però non torna: sebbene quando è stato deciso così 15 anni fa fossero veramente altri tempi e altre condizioni, i diritti acquisiti – e pagati con le tasse – non si possono cancellare. D.D.S.