Arci Xanadù . Il bilancio è col segno più

COMO Dopo anni di difficoltà si chiude finalmente con il segno più il bilancio dell’Arci Xanadù e dello Spazio Gloria, forse l’ultimo cinema in provincia di Como a non far parte delle catene dei multisala. "L’anno che si apre è anche quello che segna il compimento del diciottesimo anno di vita di Xanadù e dello Spazio Gloria - spiega il presidente Enzo D’Antuono - Dopo tutti questi anni non solo esistiamo ancora ma siamo sempre più vivi. Aperti tutto l’anno, eventi a ripetizione nel cinema e nella musica, e tutti buon di livello. Siamo uno dei pochi spazi di socialità della città, certamente l’unico di queste proporzioni; uno spazio dove eventi e situazioni si susseguono e si incrociano continuamente; siamo e lo diciamo senza presunzione, una delle più importanti istituzioni culturali di questo territorio".

Un anno positivo quello che si sta per chiudere grazie a una stagione estiva notevole, non solo nell’arena di Sant’Abbondio ma anche grazie alla rassegna Schermi d’Arte al Grumello, la rassegna Tra la luna e le stelle alla Tremezzina e numerosi altri eventi in diversi organizzati in provincia. "Per quanto riguarda I lunedì del cinema è andato avanti il lavoro di rilancio di questa rassegna che, oltre che storica, è una delle nostre attività simbolo; cercando in primis la partecipazione di registi e attori in modo da accrescere l’appeal degli eventi e creare maggior interazione con il pubblico. Nella programmazione cinematografica abbiamo scontato parecchie difficoltà, anche se, secondo prime valutazioni, a oggi registriamo 3mila presenze in più rispetto al 2023". Ro.Ca.