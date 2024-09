Appello delle famiglie:: "Vogliamo garanzie sulla riapertura del nido"

In attesa della pronuncia del Tar, rimandata al mese di ottobre, che dovrà stabilire se è legittima la decisione dell’amministrazione comunale di "ottimizzare" chiudendolo, il nido Magnolia, i genitori chiedono di sapere se e quando potranno reinserire all’asilo i loro figli. Sono 22 i bambini che dovrebbero iniziare le lezioni, 10 che già lo frequentavano e altri 12 a partire dal 30 luglio, quando Palazzo Cernezzi ha dovuto fare marcia indietro dopo la decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso presentato dai genitori.

"Sapere quando i bambini potranno iniziare il nido è cruciale per le famiglie che in questo momento stanno temporeggiando con i propri mezzi, ricalcando il classico stereotipo italiano di welfare che non favorisce le famiglie - spiega il Comitato Como a misura di famiglia - Il 4 settembre era l’ultimo giorno per il saldo dell’iscrizione per questa riapertura straordinaria. Il Comune farà la graduatoria e il Nido Magnolia con i suoi educatori farà partire l’inserimento. Ma quando? Ricordiamo a tutti che il 24 ottobre il Tar si pronuncerà nuovamente e ci auguriamo che per quella data i bambini avranno iniziato già da un pezzo".