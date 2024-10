A Como arriva AldiLàrio: l’app per trovare i defunti al cimitero

Como – Un’applicazione per trovare i defunti al cimitero. È l’ultima idea del Comune di Como ha attivato la web-app e ha deciso di chiamarla “AldiLàrio“, raggiungibile all’indirizzo https://aldilario.comune.como.it. La città di Como è dotata di nove cimiteri, per una superficie di oltre 12 ettari e un totale stimato di circa 78mila defunti. Nel maggio 2023 si è intrapreso un processo di digitalizzazione sistematico, ancora in corso, che permetterà di razionalizzare e riordinare la corposa banca dati cartacea sinora in uso agli uffici comunali.

Tale attività ha permesso di procedere alla pubblicazione di 3 avvisi all’albo pretorio relativi complessivamente a 1761 concessioni scadute - da cui è derivato un aumento del 110% delle entrate – e consente oggi, affiancata da una gestione geografica dei dati, di pubblicare la web application AldiLàrio.

Inserendo il nome e cognome del defunto l’applicativo mostrerà la relativa ubicazione all’interno di una mappa del cimitero di riferimento, che si arricchirà di dettagli aumentando il livello di zoom e, se utilizzato sul posto dal proprio device, indicherà la propria posizione facilitandone ulteriormente l’utilizzo.

La banca dati attualmente inserita in AldiLàrio conta circa 58mila defunti censiti e il livello di completezza per ciascun cimitero si attesta sulle seguenti percentuali: Albate 95%, Breccia 100%, Camerlata 70%, Camnago Volta 100%, Civiglio 100%, Lora 90%, Monte Olimpino 95%, Rebbio 95%, con grado di copertura prossimo quindi al 100%, mentre per il Cimitero Maggiore il dato è del 50%. Si stimano ancora 12 mesi per il completamento. Si stimano ancora 12 mesi per il completamento.