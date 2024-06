Anime sottili di Kimiyasu Kato . Appuntamento con l’arte

“Anime sottili“, la personale di Kimiyasu Kato aperta al pubblico fino a domani, è il promo di una ricca serie di appuntamenti con l’arte, organizzati dall’associazione Via De Benzi 17 di Torno, all’interno degli omonimi spazi. Architetto e artista giapponese, Kimiyasu Kato da molti anni vive e lavora a Como, ed è celebre soprattutto per aver creato i leggerissimi “mobiles“, lavori composti da un unico filo in acciaio armonico che genera le più varie figure, che si muovono liberamente nello spazio e restano in equilibrio grazie a un frammento di roccia. "La mostra di Kato – spiegano gli organizzatori - è la prima di una serie di proposte tra loro collegate come tanti fili che si intrecciano per diversi stili, materiali usati, temi e nazionalità degli artisti . Si svolgeranno con cadenza settimanale fino a ottobre avanzato". La personale è aperta ogni giorno dalle 14.30 alle 19, e sarà seguita a partire da venerdì 14, da “Punti di vista“, di Marzia Broggi, visitabile fino al 20 giugno. L’appuntamento successivo, “Kimono“, dal 21 al 27 giugno, porta la firma di Studio Boggia, seguito da “Deep waters“ di Velntinaki, dal 28 giugno al 4 luglio. Si prosegue, con inaugurazione il 5 luglio, con “Storia di famiglia“, di Stéphanie e Aude Calemard, ma la programmazione prevede altri dieci appuntamenti, fino a ottobre. Pa.Pi.