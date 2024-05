Ancora nessuna traccia di Alessandro Jedid Mohamed, il bambino di 11 anni che domenica sera è scappato dalla comunità per minori di Vercurago dove era ospite. Si era già allontanato in passato per tornare a casa, dalla sua mamma e da sua sorella, che abitano nel Comasco. Da sua mamma e da sua sorella tuttavia Alessandro questa volta non c’è andato o comunque non è ancora arrivato. I carabinieri che lo stanno cercando tengono comunque d’occhio la loro abitazione. Dopo essere scappato da Casa San Girolamo di Somasca, una struttura per ragazzini disagiati, fragili o vittime di violenza che devono essere temporaneamente collocati in un ambiente protetto, probabilmente Alessandro ha preso un treno per Lecco. Quando se n’è andato indossava una maglietta dell’Atletico Madrid di colore violaceo con la scritta "Momo" sul retro, pantaloni corti bianchi e scarpe da tennis nere marca Nike. D.D.S.