Como, da inizio anno raddoppiati gli ammonimenti per stalking: i dati della Questura

Como, 7 agosto 2024 – Da inizio anno la Questura di Como ha emanato 26 provvedimenti di ammonizione a carico di soggetti responsabili di condotte persecutorie, mentre 12 sono stati attribuiti ad atti di violenza avvenuti tra le mura domestiche. Nei primi sei mesi del 2024, sono quindi raddoppiati i provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore nei casi di stalking.

L’ammonimento è una misura di prevenzione personale emessa appunto dal Questore, che consiste in un avvertimento nei confronti di quei soggetti autori di particolari condotte, dopo aver verificato l’esistenza di elementi tali da ritenere che sussista una “attuale pericolosità sociale”. Esistono due diverse tipologie di ammonimento: il primo è previsto per lo stalking, per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il revenge porn, l’altro si adotta nei casi di violenza domestica.

Nel primo caso solo la persona offesa può chiedere l’intervento con una richiesta scritta, e le informazioni sulle condotte subite. Nel secondo caso, considerando che la vittima potrebbe essere legata all’autore dei reati e non in grado di chiedere tutela, è possibile attivare il procedimento con una semplice segnalazione, purché non sia anonima, che può essere presentata da chiunque. Spesso queste segnalazioni arrivando in Questura da medici del pronto soccorso, vicini di casa, familiari, insegnanti, assistenti sociali. A quel punto la denuncia o segnalazione viene trattata dalla Divisione di Polizia Anticrimine per svolgere i necessari accertamenti e valutare l'esistenza delle condizioni necessarie a emettere il provvedimento. Si tratta di uno strumento che finora si è rivelato un forte deterrente.