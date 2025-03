Amministratore di condominio e sindaco. La lettera di Canesi diventa un caso

Una nota inviata dall’amministratore di un condominio per invitare il Comune al pagamento delle spese condominiali. Un atto di normale amministrazione che sta diventando un caso politico a Campione d’Italia per il semplice motivo che amministratore e sindaco sono la stessa persona. "In data 17 dicembre 2024 il sindaco ha inviato una nota al comune nella sua veste professionale di amministratore di condominio per chiedere il pagamento delle spese condominiali, saldi consuntivi e acconti preventivi - spiega il consigliere indipendente Sergio Aureli che ha sollevato la questione rivolgendo un’interrogazione all’amministrazione - Nell’ambito della determina si legge che l’amministratore dei condomini, il dottor Roberto Canesi, invita il comune di Campione d’Italia al pagamento delle spese condominiali a far data dal 31 dicembre 2022. In pratica il sindaco ha scritto a se stesso". Il consigliere, che a inizio mandato faceva parte della maggioranza, chiede che venga fatta luce sulla questione per scongiurare ogni possibile conflitto d’interesse. "Vorrei sapere con quale atto è stato affidato al sindaco l’incarico di amministratore delle unità immobiliari - si interroga - considerando che sono di proprietà del Comune. Questa amministrazione non ritiene che ci possa essere un conflitto di interessi?".