Alzate Brianza, spacciatori sorpresi in un capannone: un arresto

Alzate Brianza (Como), 8 gennaio 2025 – I carabinieri li hanno sorpresi in flagranza ieri pomeriggio, mentre confezionavano dosi di cocaina all’interno di un capannone abbandonato in via Volta ad Alzate Brianza, vicino al castello di Fabbrica Durini, dove da tempo è stata segnalata la presenza di spacciatori.

Quando i militari sono entrati, i due uomini sono scappati, ma uno dei due un marocchino di 27 anni è stato bloccato e arrestato. Nel capannone sono stati trovati 8 grammi di cocaina, 15 di eroina, 30 di hashish e una decina di sostanza da taglio, oltre a bilancini di precisione, materiali per confezionare le dosi e telefoni cellulari, che continuavano a suonare anche durante le fasi dell’arresto. Il ventisettenne è stato processato stamattina per direttissimo e ha patteggiato sei mesi di carcere.