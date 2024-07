Ad Alzate Brianza scoperta una discoteca non autorizzata: denunciati i titolari del Genesi

Alzate Brianza (Como), 18 luglio 2024 – Sanzioni per circa 3.500 euro e denuncia dei proprietari per aver trasformato il loro locale, un pub con la sola somministrazione di bevande e diffusione di musica, in discoteca con dj e balli. È quanto contestato dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Como ai titolari del bar Genesi di Alzate Brianza. La Polizia ha accertato inoltre, che il locale aveva abbondantemente superato la capienza massima di persone: tra lo spazio interno ed esterno era autorizzato per 250 persone, mentre in totale ne sono state contate 444.

Nel fine settimana hanno visto le inserzioni pubblicitarie con gli inviti pubblicate sui social. Scoprendo che il locale era stato trasformato in discoteca, e sospendendo immediatamente l’attività. Sono state contate le persone intente a ballare musica ad alto volume, e identificati il titolare dell’impresa e 17 persone addette alle varie mansioni. La Guardia di Finanza ha inoltre verificato violazioni pari a quasi 3.000 euro di sanzioni, tra cui la mancata memorizzazione di documenti commerciali. Un lavoratore con mansioni di disk-jockey è stato trovato non in regola, ed è stata riscontrata la mancanza del pagamento del canone Rai. La Polizia ha inoltre accertato che due uscite di sicurezza erano difformi da quanto previsto: a una delle vie di fuga erano state installate transenne fisse impedendo il totale deflusso in caso di evacuazione, mentre davanti all’altra uscita, erano state posizionate fioriere che ne riducevano considerevolmente l’ampiezza.