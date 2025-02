Alyssa Campbell. La violinista americana si esibisce a Griante

Associazione ex Alunni del Iss Vanoni di Menaggio e Arte Solidale Festival uniti per un aperitivo in concerto in programma venerdì 28 febbraio alle 18.45 nell’ex Asilo Maria, di via Brentano 8 a Griante. Un format innovativo, dedicato alla musica classica francese della fine dell’Ottocento, con Alyssa Campbell, violinista americana che ha debuttato in Italia lo scorso settembre. Si esibirà assieme a Danilo Mascetti nella Sonata di Franck. Ingresso è a offerta libera, a favore dei progetti per minori svantaggiati a cura di Cooperativa Azalea.