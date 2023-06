All’aria aperta in sicurezza Ecco i camp estivi per bambini e ragazzi

di Fulvio D’Eri

A Sondrio sarà un’estate all’insegna della creatività per i bambini e i ragazzi che parteciperanno alle attività promosse dal Comune, in collaborazione con la Cooperativa sociale Forme, riunite sotto la denominazione “Un’estate a colori“. Una formula ormai consolidata che quest’anno si sdoppia: Sondrio città per i più piccoli e Triangia per i grandi, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17.

"Il ritorno a Triangia era auspicato dai genitori e noi ci siamo impegnati a introdurre di nuovo questa sede dopo gli anni della pandemia che ci avevano costretti a scelte diverse - sottolinea l’assessore ai Servizi sociali e alle Frazioni, Maurizio Piasini del Comune di Sondrio -. Superate le restrizioni i nostri bambini e ragazzi potranno condividere esperienze e divertirsi con i loro coetanei in piena libertà, mentre le famiglie troveranno una risposta alla necessità di occupare il tempo dei figli durante l’estate". Le esperienze che vivranno sono quelle tipiche dei centri estivi con attività ludiche ed educative. Il tema generale “Estate a colori“ si declina in una varietà di proposte: i ragazzi possono esprimersi liberamente trovando il tono di colore più adatto ai loro interessi. Per i bambini dai 3 ai 5 anni, le attività si svolgeranno dal 3 luglio all’11 agosto nella Scuola dell’infanzia di via Vanoni e al parco giochi di via Gianoli: i partecipanti saranno 70 al massimo per ogni turno settimanale. Per i ragazzi dai 6 agli 11 anni che frequentano la primaria, la sede sarà il Centro estivo di Triangia, dal 10 luglio all’11 agosto, per un massimo di 75 per ogni turno settimanale. Per tutti i partecipanti è previsto il servizio mensa, con pranzo e merenda. Per Triangia, oltre ai pullman per il trasporto, viene offerto anche il servizio di accoglienza flessibile, dalle 8 alle 8.45, presso l’Oratorio del Sacro Cuore, dove le famiglie potranno incontrare gli educatori. Comune di Sondrio e Ufficio di Piano mettono a disposizione risorse economiche dedicate per incentivare la partecipazione di bambini con gravi disabilità che possono contare su un’assistenza individualizzata. In questi giorni sono in corso di definizione le liste di partecipanti sulla base delle prenotazioni già pervenute, ma è ancora possibile effettuare una pre iscrizione sulla piattaforma sondriowelfare.comservizi per aggiungere il proprio nominativo alla lista d’attesa ed essere richiamati in caso di rinunce.