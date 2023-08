Alberi sradicati finiscono sulle auto La Brianza lecchese colpita dall’ultimo nubifragio notturno

MERATE (Lecco)

Decine di interventi per danni causati dall’ultima violenta parentesi di maltempo, che si è riversata nella zona compresa tra Meratese e Casatese ieri mattina a partire dalle 4 in alcune zone, e poi dalle 4.30, per circa un’ora. Alberi, anche di grosso fusto, abbattuti dal vento e rami pericolanti sono stati le principali emergenze per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, a cui si sono aggiunti forti disagi causati da problemi alle linee elettriche. Numerose le cantine e i box allagati. La corrente, in particolare, è saltata in alcune zone a Olgiate Molgora e a Colle Brianza. Solo nelle prime ore di ieri mattina, erano state una ventina le uscite dei vigili del fuoco, con un numero incalcolabile in coda, concentrate nelle zone di Merate, Imbersago, Cernusco Lombardone, Calco e La Valletta Brianza. Le squadre dei vigili del fuoco sono partite, oltre che dal distaccamento di Merate, dalla sede centrale di Lecco, e da Valmadrera, ma da Milano è stata anche inviata un’autoscala per un intervento di rimozione di una grossa pianta, caduta a Imbersago. Questa è stata una delle zone più flagellate da vento, grandine e pioggia, con tetti e verande danneggiati o divelti, alberi che si sono abbattuti su cancelli, recinzioni e altri arredi urbani, danneggiandoli fortemente, tendaggi esterni strappati e qualche palo di illuminazione da giardino abbattuto. Anche all’interno della Riserva di Sartirana, è in corso la conta dei danni.

A Colle Brianza, dove la frazione più colpita è stata Cagliano, un albero è caduto su una villetta, trascinando i cavi dell’alta tensione e lasciando al buio e senza collegamenti telefonici un’intera zona del paese. Anche a Olgiate, la linea elettrica nella zona di Pianezzo è stata tranciata dalla caduta di un platano di grosse dimensioni, che ha trascinato con sé i fili. Ingenti danni anche a Barzanò, dove in due strade, vicolo Torre e via Figliodoni, sono caduti alberi di alto fusto, impedendo il transito fino alla rimozione. In via Castello, la strada che conduce alla Canonica romanica, un ramo caduto ha piegato una recinzione e la relativa colonnina di ancoraggio, mentre sulla provinciale sono stati abbattuti alcuni cartelli stradali. Pa.Pi.