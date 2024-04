Schianto fatale ad Albate, morto Luca Casali di 57 anni

Albate (Como), 22 aprile 2024 – La moto ha urtato lo spartitraffico facendo cadere Luca Casali, 57enne di Como. Che allo schianto di venerdì sulla Canturina, ad Albate, è sopravvissuto meno di un giorno. Ricoverato al Sant’Anna, è morto sabato. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, l’uomo era alla guida della Honda Pacific Coast, moto di grossa cilindrata, e ha colpito lo spartitraffico finendo a terra.All’incidente ha assistito un passante, che ha chiamato i soccorsi, confermando che non c’erano altri veicoli coinvolti. I medici ospedalieri non hanno escluso che la perdita di controllo della moto possa essere stata causata da un malore, forse un aneurisma. La moto è sotto sequestro in attesa che la Procura valuti se disporre l’autopsia. Casali viveva a Como ed era molto conosciuto: professionista nel commercio, appassionato di musica e tifoso del Calcio Como, ex calciatore non professionista.