Agrinatura torna a Lariofiere. Una finestra sull’intera filiera

ERBA (Como)Per quattro giorni i mondi dell’agroalimentare, della selvicoltura, della zootecnia e della florovivaistica s’incontrano a Lariofiere per la nuova edizione di Agrinatura, manifestazione di riferimento del comparto agricolo, ambientale e forestale, momento di confronto tra la cultura del territorio e la visione sostenibile del futuro.

Da giovedì 1 a domenica 4 maggio, dalle 10.30 alle 19, il pubblico potrà approfondire la conoscenza di 170 realtà con diversificate proposte. L’intera filiera sarà rappresentata nelle principali articolazioni: dalla coltivazione alla zootecnia, dalla floricoltura alla gestione forestale senza tralasciare la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio rurale. Il focus sarà l’agricoltura lariana, con la realizzazione di un progetto per valorizzare le imprese agricole e sostenere i diversi ambiti dell’agricoltura locale, che alle spalle ha la Camera di Commercio Como Lecco.

Potrà inoltre essere visitata la riproduzione del Parco Regionale della Valle del Lambro in uno spazio di 1.500 metri quadrati, con un focus particolare su biodiversità e fruizione sostenibile. Due eventi di Cia Alta Lombardia affronteranno i temi del ricambio generazionale e della ricerca applicata all’innovazione e alla sostenibilità, rispettivamente il 2 e il 3 maggio. Coldiretti Como Lecco proporrà una serie di attività laboratoriali e presentazioni di grande impatto sia per il pubblico sia per gli operatori, per valorizzare l’agricoltura territoriale in tutte le sue dinamiche; mentre Confagricoltura Como e Lecco affronterà le tematiche riguardanti la zootecnia, il benessere animale e le connessioni con il territorio. Info sul sito agrinatura.org.

Paola Pioppi