Agrinatura, si alza il sipario. Dedica alla sostenibilità

Natura protagonista a Lariofiere dove, da giovedì a domenica, si svolgerà la 24° edizione di Agrinatura la fiera dedicata alle filiere agricole, forestali e zootecniche, insieme al turismo rurale e al patrimonio naturale e ambientale del territorio. I visitatori potranno trovare una vasta gamma di offerte, tra cui prodotti agricoli, eccellenze agroalimentari, floricoltura, animali da fattoria, industria del legno, dimostrazioni culinarie, laboratori didattici sull’agricoltura e la natura e attività per famiglie.

Tra i duecento espositori non poteva mancare Coldiretti che quest’anno rende omaggio ai mondeghili di Renzo, dalle pagine dei Promessi Sposi direttamente in padella grazie all’interpretazione dello chef Antonio Consonni, memoria storica della cucina brianzola. Toccherà a lui cucinare quelle "polpette, che le simili non le avete mai mangiate" servite a Renzo in una taverna infestata dai bravi nel VII capitolo dei Promessi Sposi. L’episodio porta con sé tutto il sapore di una Lombardia del Seicento dominata dalla Spagna, dove le albondigas iberiche si mescolano alla cucina lombarda, dando origine a una tradizione viva ancora oggi.

Una filiera che attraversa secoli, guerre, dominazioni e famiglie, fino ad arrivare nei piatti delle trattorie milanesi e brianzole. Solo uno dei tanti motivi per visitare Agrinatura, aperta da giovedì a domenica dalle 10:30 alle 19, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni, costa 3 euro per i ragazzi dai 3 ai 17 e 6 euro per gli adulti, con parcheggio gratuito.

Roberto Canali