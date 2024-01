Aggregazione e inclusione sociale. Il nuovo volto di piazza Garibaldi

Con un impegno di spesa di 370mila euro, il Comune di Cantù ha individuato la Mondovisione Società Cooperativa Sociale Onlus di Cantù, in qualità di ente proponente, in partnership con la cooperativa sociale Il Gabbiano di Cantù, che costituiranno una associazione temporanea di impresa, per sviluppare la co-progettazione e co-gestione di iniziative finalizzate alla ristrutturazione e avvio di attività di somministrazione e spazio formativo dell’ex Capolinea del tram di Piazza Garibaldi 12. L’istruttoria pubblica prevedeva la ristrutturazione e la riqualificazione dello stabile ex-edicola in Piazza Garibaldi, con il fine di creare un "luogo di incontro e di confronto ai giovani che animano il centro città, l’avvio di un’isola formativa per persone disabili in collaborazione con i soggetti del terzo settore operanti sul territorio sui temi dell’autonomia delle persone con disabilità, l’apertura di un’attività commerciale di somministrazione e piccola ristorazione con finalità di inserimenti lavorativi". Un progetto che rientra nello sviluppo di "nuove politiche cittadine che favoriscano il benessere dei più giovani e la coesione sociale, contrastino il rischio di esclusione delle categorie più fragili e consentano di avere accesso a spazi comuni". La proposta di co-progettazione, chiamata "Hub_Garibaldi", è stata presentata da Mondovisione di Cantù a fine agosto, includendo le finalità richieste dal Comune, e aggiungendo ulteriori punti: co-progettare con i giovani iniziative culturali, ludiche e sociali da affiancare a quelle istituzionali, creare momenti di divertimento, supportare e collaborare con i commercianti per dare nuova linfa al commercio. Pa.Pi.