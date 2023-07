Como, addio a Giacomo Bodero Maccabeo: magistrato dal 1967

È scomparso ieri, a 83 anni, Giacomo Bodero Maccabeo, procuratore della Repubblica di Como dal gennaio 2011 al giugno 2015, colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Per oltre cinquant’anni si è dedicato alla magistratura e alla giustizia con grandissima passione e devozione. Entrato in magistratura nel novembre 1967, ha passato 36 anni da giudicante e 11 alla requirente in sei distretti di Corte d’Appello: Milano, Brescia, Torino, Reggio Calabria, Caltanisetta e Palermo. Presidente del Tribunale di Tortona fino al 2003, è stato Procuratore a Trapani fino al 2011 quando ha assunto l’incarico di Como, felice di tornare nella sua città d’origine, ultimo incarico della carriera. Già in precedenza aveva lavorato nelle Preture di Cantù, Menaggio e Tirano, a Como come giudice istruttore dal 1970 all’87, poi a Tortona, Gela, Locri, Nicosia. Una grande passione per il tennis, la storia e il giornalismo ne completavano lo spessore.