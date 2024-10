Accusato di abusi su minore. A processo dopo l’espulsione

Il processo a suo carico per spaccio di droga e abusi sessuali su minore, si è aperto quando era già stato espulso e accompagnato in Marocco. Così il giudice ha dovuto rinviare e disporre "ricerche per mancata conoscenza del processo", come prevede la norma. I fatti risalgono a novembre 2021. L’uomo, Radouane El Fallaki, marocchino di 29 anni residente a San Siro, è imputato di aver ceduto gratuitamente hascisc, in diverse occasioni, a una ragazzina di 14 anni, con cui confezionava e fumava spinelli, dopo averla invitata a casa sua o del fratello. Qui sarebbero anche avvenuti gli abusi sessuali, approcciandola ripetutamente e in diverse occasioni, nonostante lei cercasse di sottrarsi. Arrivando anche a colpirla con schiaffi quando lei si rifiutava di cedere alle sue avances e pretese. Infine è accusato di minacce nei confronti della madre della ragazza, che a marzo 2022 aveva chiamato aggredendola, convinto che fosse stata lei a mandargli i carabinieri che gli avevano consegnato una notifica. Nelle indagini, condotte dai carabinieri di Menaggio, era finita anche l’audizione protetta della ragazzina, che aveva raccontato cosa avveniva quando si trovava in compagnia di El Fallaki. Pa.Pi.