Accusati di usura con tassi esorbitanti. Obbligo di firma

Sono stati scarcerati Nicola Andreoli e Fatun Buzhala, finiti ai domiciliari nei giorni scorsi con l’accusa di avere prestato soldi a strozzo con tassi esorbitanti - anche del 280% - e di tentata estorsione ai danni di un dirigente di una squadra di calcio locale dipendente dalle scommesse. Il gip in seguito all’interrogatorio di garanzia non ha più ritenuto ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato e ha concesso l’obbligo di firma. Domiciliari confermati per Claudio Pilotelli