Accordo tra Asst Lariana e Insubria. Gli ortopedici tornano in corsia

Con l’entrata in servizio di dodici medici e otto specializzandi è tornata alla normalità la situazione nei reparti di Ortopedia e Traumatologia, in emergenza nelle scorse settimane per la mancanza di camici bianchi. Nel mese di agosto ha preso servizio il nuovo primario dell’Ortopedia e Traumatologia, Michele Francesco Surace, 53 anni, professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria. La collaborazione tra l’Ateneo e Asst Lariana, ratificata durante l’estate attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca a beneficio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha permesso di risolvere il problema. "Un’alleanza vincente - sottolinea la dottoressa Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana - perché insieme ai docenti entrano nei nostri ospedali anche tanti giovani medici, specializzandi e tirocinanti, che saranno i professionisti del domani. Da una parte hanno la possibilità di lavorare nella nostra realtà, di imparare a conoscerla e speriamo di affezionarvisi, dall’altra la loro freschezza e voglia di fare possono portare a nuovi traguardi lavorando al fianco dei colleghi più esperti".

Ai quattro ortopedici già presenti in azienda se ne sono aggiunti otto, attraverso l’espletamento di alcuni bandi di concorso. Inoltre entrano nell’organico anche otto medici in formazione della Scuola di specializzazione, diretta dallo stesso Surace. "In questi primi giorni abbiamo già effettuato più di 50 interventi traumatologici - spiega il primario - Ora, non appena saremo a pieno regime, ripartiremo anche con gli interventi non urgenti".