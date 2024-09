Accordo con Asf. Tifosi allo stadio con l’autobus

Si rinnova l’iniziativa "Prendo… il bus e vengo da te", sottoscritta tra Asf Autolinee e Como 1907. La società di trasporto pubblico darà a tutti i tifosi la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di rete e area urbana nel giorno della partita per raggiungere lo stadio. A partire da Como-Bologna, in programma oggi alle 15, e per gli altri match casalinghi della stagione 2024/25, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore che precederanno l’inizio delle partite e nelle due successive, per chiunque sia in possesso del titolo di accesso allo stadio, biglietto o abbonamento. Basterà mostrare il biglietto o l’abbonamento senza bisogno di registrazione. "Gli obiettivi dell’iniziativa – spiega Asf - già testata con successo nelle scorse stagioni sportive, sono migliorare la viabilità nella città di Como durante il giorno gara, limitando l’utilizzo delle auto private, ridurre l’inquinamento e consentire un risparmio ai tifosi". Pa.Pi.