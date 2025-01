Accoltellato in faccia. Caccia all’aggressore

Lite e coltellate tra due uomini all’interno della mensa di solidarietà Casa di Nazareth, in via Don Guanella. L’aggressione è avvenuta mercoledì sera durante la cena, quando un pakistano di 27 anni, ha ferito alla guancia destra un connazionale di 50 anni. L’aggressore è poi fuggito, ma le sue generalità sono state subito fornite ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile, in quanto l’uomo è ben conosciuto sia dai gestori che dai frequentatori della mensa. Nel frattempo il ferito è stato portato all’ospedale Valduce, inizialmente in codice rosso, ma poi dimesso con una prognosi di una decina di giorni dopo essere stato suturato. Da mercoledì sera, sono in corso le ricerche per rintracciare l’aggressore.