Accerchiato in piazza Volta . Turista massacrato in piena notte

Lo hanno accerchiato in cinque, in piena notte, mentre attraversava piazza Volta per rientrare in hotel. Gli hanno chiesto una sigaretta e poi, senza motivo, lo hanno colpito anche in testa con una bottiglia di vetro vuota. La vittima dell’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica, è un finlandese di 39 anni che si trovava in città per motivi di lavoro ed era alloggiato in un hotel di piazza Volta. Il gruppo è scappato e subito l’uomo ha chiamato la polizia e i soccorsi. La pattuglia della Squadra Volante lo ha trovato visibilmente tumefatto. Mentre l’uomo veniva portato al pronto soccorso da un’ambulanza, dal quale è stato dimesso con dieci giorni di prognosi, gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere. Riuscendo così a identificare tre dei cinque autori: un ragazzo di 19 anni algerino residente a Como, un 21enne dominicano residente a Lipomo e una ragazza ventenne comasca. Tutti e tre risultavano avere precedenti. Rintracciati e portati in Questura, sono stati riconosciuti dalla vittima, e denunciati per lesioni aggravate in concorso. Mancano ancora all’appello gli altri due. Pa.Pi.