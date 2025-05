Test sul lungolago. Primi parapetti e verifiche tecniche

Un primo campione dei nuovi parapetti del lungolago di Como è stato posato ieri durante un sopralluogo all’angolo della passeggiata di Sant’Agostino, a cui ha partecipato l’assessore di Regione Lombardia agli Enti Locali Massimo Sertori. Un test in tre diversi colori - due variazioni di grigio chiaro e una scurissima - richiesto dalla Soprintendenza, che ha consentito di svelare come sarà la finitura della passeggiata a lago, molto differente rispetto ai precedenti parapetti. Si tratta infatti di strutture a ringhiera verticale, che nulla hanno a che fare con quelli storici a forme di timone, ritenuti non più a norma. "Sono moduli rettilinei – spiega Omar Berini, del gruppo di progettisti – con un passo molto dilatato che ben si adatta alla passeggiata, che ha una lunghezza di 600 metri, dove piazza Cavour è considerata il punto centrale". Per la scelta di colore e modello, o per eventuali modifiche, ci vorranno ancora alcuni giorni, aggiungendo quindi un tassello a un rifacimento che prosegue ormai da 17 anni. "Nei prossimi giorni – ha dichiarato Sertori – sarà presa una decisione congiunta con il Comune e la Soprintendenza".

Pa.Pi.