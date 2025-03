A processo per violenza sessuale

Mentre dormiva con un amico e una amica in una abitazione di Como, aveva aggredito quest’ultima sorprendendola nel sonno e cercando di imporle atti sessuali nonostante lei fuggisse per mettersi al riparo, nascondendosi sotto le coperte e chiedendo aiuto all’amico. Inoltre, quando la donna aveva cercato di scappare da quella casa, una sera di novembre 2021, Marian Todorov Marinov, bulgaro di 48 anni domiciliato a Como, l’aveva bloccata dietro una porta, cercando nuovamente di imporle analoghi comportamenti, finché lei era riuscita a divincolarsi e andarsene, incontrando poco dopo una pattuglia della polizia. Ora l’uomo finirà a processo, davanti al Gup di Como, con l’accusa di violenza sessuale. Nel 2012 era stato arrestato in Puglia per aver cercato di abusare di una giovane badante e nel 2015 era finito ancora in carcere per maltrattamenti aggravati alla ex moglie. Pa.Pi.