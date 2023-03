A Laglio nozze in religioso silenzio: ecco le nuove regole (con tanto di cauzione)

Laglio (Como) – Per sposarsi a Laglio, nel paese di George Clooney, non bastano i soldi: occorre anche una grande dose di buona educazione per non disturbare gli abitanti che la scorsa estate si erano lamentati, anche attraverso una petizione, contro gli sposi troppo esuberanti e i loro rumorosi commensali. Schiamazzi, rumori molesti compresi fuochi pirotecnici alle ore piccole e anche bagni senza veli nelle acque del lago, immortalati dalle telecamere che sorvegliano la riva di fronte alla piazzetta del paese. Abbastanza per spingere il sindaco Roberto Pozzi a elaborare un regolamento per far sì che il giorno più bello non si trasformi in un fastidioso baccanale.

"Abbiamo ascoltato i gestori e una rappresentanza di cittadini e alla fine abbiamo elaborato una serie di regole che dovrebbero garantire lo svolgimento degli eventi

nel rispetto della tranquillità dei residenti – spiega il sindaco – Prima di tutto la musica all’aperto sarà garantita solo fino alle 20, mentre all’interno potrà proseguire fino alle 23. Per il transfer degli ospiti non residenti il termine sarà entro le 24,30".

Gli organizzatori dovranno dotarsi di personale di sicurezza per far rispettare le regole e cartelli informativi verranno esposti per avvisare gli invitati. In più verrà chiesto un deposito cauzionale che verrà trattenuto dal Comune in caso di inadempienze. "Nella vicina Riva del Tenciuu ci siamo dotati di videocamere

di sorveglianza e abbiamo in previsione di modificare il regolamento di Polizia urbana con norme che vietano il consumo di alcolici, se non ai tavoli delle attività commerciali di mescita o nelle immediate vicinanze

– conclude il sindaco – Auspichiamo che tutto questo possa servire per mantenere

il giusto equilibrio tra le esigenze del settore turistico ricettivo, fortunatamente in costante aumento, le cui opportunità vanno colte appieno, e il sacrosanto diritto

alla tranquillità dei lagliesi e dei nostri ospiti".

George Clooney compreso che da quando ha messo su famiglia sembra aver detto definitivamente addio ai party, con buona pace dello spot che girò per una nota marca

di spumante quando non aveva ancora pensato di trasferirsi da Hollywood sul lago di Como.