Como, 50 euro di multa ai genitori che vanno a prendere in ritardo i figli a scuola

Attenzione all'orologio quando si va a prendere il figlio a scuola

Como – Il Comune di Como starebbe prendendo in considerazione la possibilità di sanzionare i genitori che si presentano in ritardo al nido per prendere o riportare i loro bambini. Secondo il nuovo regolamento dei Servizi per la prima infanzia, dopo quattro ritardi mensili, anche non consecutivi, verrà applicata una sanzione di 50 euro, annuncia il portale Orizzontescuola.

Inoltre, dopo due ritardi non giustificati, il bambino potrebbe non essere accolto o il servizio potrebbe essere sospeso il giorno successivo. Il regolamento è stato discusso e approvato dalla commissione consiliare e la decisione finale verrà presa dal prossimo consiglio comunale.

Altre possibili novità introdotte dal regolamento sono la cancellazione del modulo orario pomeridiano e del modulo intermedio, e la volontà di dare precedenza alle iscrizioni delle famiglie residenti in città, con entrambi i genitori che lavorano. I punteggi assegnati a queste domande sono stati aumentati rispetto a chi è disoccupato e a chi risiede nei paesi della provincia.