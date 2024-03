Como, 13enne prende a pugni il prof intervenuto per sedare la lite col compagno: docente finisce in ospedale La lite mentre gli alunni stavano attendendo il pulmino che doveva portarli in gita. L’insegnante,38 anni, ha riportato un trauma a una spalla e diverse escoriazioni. Avvertiti i carabinieri: cosa rischia il minore