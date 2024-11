Como, consegne a domicilio di cocaina: in manette spacciatore di Lomazzo

Bregnano (Como), 27 novembre 2024 – Arrestato mente faceva le consegne a domicilio di cocaina. L’ultima operazione della Squadra Mobile di Como si è svolta nelle scorse ore tra Bregnano e Guanzate, dove Othmane Guerouane, marocchino di 36 anni residente a Lomazzo, è stato prima osservato e poi fermato mentre, alla guida della sua auto, avvicinava i clienti, consegnava e incassava i soldi. Alcuni clienti, erano inoltre soggetti già noti alla polizia in quanto consumatori già identificati in passato.

Una sfilza di precedenti

Fermati man mano che si allontanavano, dopo l’acquisto, hanno consentito di raccogliere riscontri sulla effettiva attività di spaccio, sequestrando le dosi acquistate. Guerouane è stato quindi fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina non ancora venduta confezionata nello stesso modo di quelle già in possesso dei poliziotti. Una volta portato in Questura, sono emersi i suoi precedenti penali per spaccio, e in particolare la nota che lo vedeva già sottoposto ad un avviso orale del questore e alla libertà vigilata disposta dal giudice. Ieri mattina è stato processato per direttissimo, e poi sottoposto all’obbligo di firma, in attesa del rinvio del processo che proseguirà a metà dicembre.