Tossicomane aggredisce medico e infermiere del Sant'Anna di Como: arrestato e condannato

Como, 27 novembre 2024 – Arrivato in pronto soccorso in stato confusionale, dovuto all’assunzione di droga, ha aggredito un medico e un infermie re, finendo arrestato. In carcere al Bassone è finito Rashimi Said El Aldi, marocchino di 37 anni, già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino per uno stalking commesso nel 2021. Per mettere fine all’aggressione, sono intervenuti gli agenti del posto di polizia dell’ospedale: poco prima, sotto effetto di stupefacenti, l’uomo aveva dato in escandescenze, aggredendo i due sanitari in totale stato confusionale. Arrestato per lesioni volontarie, questa mattina è finito a processo per direttissimo. Ha però deciso di non presentarsi in udienza così il giudice, dopo aver convalidato il suo arresto, ha dovuto disporre un rinvio. Nel frattempo rimane al Bassone in esecuzione del residuo di pena per la condanna a un anno e tre mesi per gli atti persecutori.