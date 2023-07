Como, due incidenti tra auto con sei feriti a Veniano e Villa Guardia

Veniano, 30 luglio 2023 – Sei feriti in due incidenti avvenuti nelle ultime ore nel Comasco.

Semi frontale a Veniano Superiore

Il primo a Veniano Superiore, in via Fontanelle all’angolo con via Manzoni, dove in piena notte, alla 1 si sono scontrate semi frontalmente due auto guidate da una donna di 35 anni e una di 56. Entrambe ferite, anche se in condizioni non gravi, sono state trasportate in ospedale al Sant’Anna a Tradate, per accertamenti.

Fuori strada a Villa Guardia

Il secondo è avvenuto a Villa Guardia questa mattina alle 6, in via Firenze, e ha coinvolto quattro persone che viaggiavano su un’auto finita fuori strada: i feriti sono due ragazze di 16 e 18 anni, e due giovani di 21 e 27 anni. Anche per loro ferite lievi, ma comunque trasporto in pronto soccorso da parte del 118. In entrambi i casi, per il recupero dei veicoli, sono intervenuti i vigili del fuoco.