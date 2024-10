Cirimido, tentato furto al Postamat

Cirimido (Como), 9 ottobre 2024 – Tentato colpo questa notte allo sportello bancomat delle poste di Cirimido, sventato dall’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Turate. Alle 4.30, il personale di vigilanza di Poste Italiane in seguito all’attivazione dell’allarme, ha segnalato alla centrale operativa che era in atto un possibile furto all’ufficio di via Vittorio Veneto, in quanto erano state oscurate le telecamere che puntano direttamente sullo sportello per i prelievi, affacciato sulla strada. I militari, giunti in posto dopo pochi minuti, non hanno trovato più nessuno: i ladri erano già scappati, dopo aver praticato un foro a cui avrebbero probabilmente collegato un dispositivo per procedere con il furto o per realizzare truffe ai danni di chi prelevava al Postamat. E’ stato quindi denunciato il danneggiamento, senza altre conseguenze.