Casnate con Bernate, fallito colpo alla El Logistica: gli 11 incappucciati fuggono a mani vuote

Casnate con Bernate, 21 marzo 2024 – Una banda di 11 uomini incappucciati per il furto fallito ieri sera a Casnate con Bernate, dove l’assalto dei ladri alla ditta EL Logistica di via Arno, è stato sventato all’ultimo momento. Sulla ricostruzione di quanto accaduto sta lavorando la Questura di Como, Squadra Mobile e Squadra Volante, che hanno ancora in corso accertamenti.

Il tentativo si spaccata è avvenuto verso le 21, ma la banda è stata messa in fuga dall’allarme installato dall’azienda. Poco prima i ladri avevano bloccato le strade con nove mezzi, tra auto e furgoni, tutti rubati e abbandonati nella fuga, ora sottoposti a sequestro. Erano stati piazzati di traverso nelle strade adiacenti, e avrebbero dovuto impedire o rallentare l’arrivo delle pattuglie, e favorire la loro fuga. Ma di fatto il colpo non è stato realizzato. Insieme alle pattuglie, è intervenuta la scientifica della polizia, per i rilievi fotografici e di altre possibili tracce.