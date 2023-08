Cantù, dispersione di fumi acidi alla Ecochimica, allarme tra i residenti

Cantù, 13 agosto 2023 – Grande preoccupazione questa mattina a Cantù, in via dell’Artigianato, a causa di una reazione chimica che ha interessato un rifiuto speciale, all’interno della ditta Ecochimica. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti con gli specialisti Nbcr del Comando di Milano, accertando che il problema è scaturito da un rifiuto speciale, una miscela di acidi depositati in una cisterna da venerdì, che dopo tre giorni, probabilmente per il trafilamento da una guarnizione, ha causato una reazione di acido solforico e nitrico con l'umidità dell'aria. Si è così generata una dispersione di fumi rossastri, che subito fatto scattare l’allarme dei residenti e la richiesta di intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, messo in sicurezza, è intervenuta anche Arpa, che ha svolto le misurazioni. Nessuno è rimasto ferito o ha riportato conseguenze.