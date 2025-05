Rovello Porro, tenta di truffare un’anziana con il trucco del finto incidente stradale: denunciato

Rovello Porro, 21 maggio 2025 – È stato un agente di polizia locale, che ha notato la vittima lunedì pomeriggio, una donna ultranovantenne alla guida della sua auto, avvicinata da un giovane che le chiedeva del denaro, a farlo identificare e denunciare. L’ennesimo truffatore che nei giorni scorsi, alla guida di Mercedes Classe A200 di proprietà di una donna residente a Noto, ha bloccato l’anziana donna mentre transitava per via Deledda a Rovello Porro.

Il conducente, un ventenne residente a Vigevano, è sceso dall’auto accusandola di aver causato poco prima un incidente stradale, mai avvenuto, e pretendendo un risarcimento danni. La truffa è stata però sventata grazie all'intervento di un agente della polizia locale che si è avvicinato per capire cosa stava accadendo: quando lo ha visto, il truffatore ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato, e poi consegnato ai carabinieri di Turate che hanno svolto i successivi accertamenti.

Il ventenne è stato denunciato per tentata truffa aggravata, dopo aver raccolto la testimonianza della pensionata, e a suo carico sono emersi precedenti per lo stesso tipo di reato e per violenza privata. Verrà inoltre proposta l'adozione di una misura di prevenzione.