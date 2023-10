Cantù, passeggia in piazza Garibaldi con un tirapugni in tasca: denunciato 16enne

Cantù, 11 ottobre 2023 – A sedici anni in piazza, in mezzo alla gente, con un tirapugni in tasca.

Il giovane, uno straniero già conosciuto dai carabinieri di Cantù per aver rimediato altre denunce anche in tempi recenti, è stato hanno notato domenica mattina in piazza Garibaldi, in mezzo alla folla che aspettava l’arrivo della gara ciclistica "Gran Fondo di Lombardia”, evento sportivo che ha richiamato centinaia di persone.

Con lui c’era un ragazzo di 19 anni, un altro volto noto ai militari: la perquisizione ha portato al ritrovamento di un tirapugni in metallo, lungo circa undici centimetri, che è stato messo sotto sequestro, mentre nei suoi confronti si è proceduto con una denuncia alla Procura dei Minorenni per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.