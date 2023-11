Blitz nel bivacco, i carabinieri trovano droga di ogni tipo e quasi tremila euro in contanti: arrestato pusher 37enne

Inverigo, 6 novembre 2023 – Nel bivacco c’era un campionario di stupefacenti, denaro contante, materiale per confezionare le dosi e due telefoni cellulari. Tutto finito sotto sequestro dopo il suo arresto, avvenuto durante un’incursione dei carabinieri della stazione di Lurago d’Erba e dello squadrone Cacciatori Sicilia, in una zona boschiva di via Magni a Inverigo.

L’uomo, marocchino di 37 anni, aveva 26 grammi di eroina, 33 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 2.840 euro in contanti. Ora si trova in carcere al Bassone, su disposizione della Procura di Como, in attesa dell’interrogatorio con il giudice.

La droga sequestrata, dopo le analisi chimiche, sarà distrutta e il denaro, una volta accertato che sia stato guadagnato con lo spaccio di stupefacenti, destinato alla confisca.